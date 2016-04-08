台湾货币市场：资金泛滥令短率有走低压力，下周料资金续松

* 资金泛滥使短率有走低压力

* 钱多票少，短票利率躺平低位

* 债券附买回(RP)利率也在低档

记者 高洁如

路透台北4月8日 - 台湾银行间短率周五略跌。资金调度人士表示，资金泛滥令短率有走低压力，其中，短票市场在缺票之下，周末前利率已提前走跌；展望下周，若资金续松，不排除短率持续缓步下行。

他们指出，大型票券商一周拆款利率已再走低约1基点至0.29%-0.30%。市场的需求实在不好，除非到单，大多银行对手中多的资金无可奈何，难有新的拆出。

〞下周...唉可怜啊，〞一位大型银行业交易员说。

也有交易员表示，虽然央行最近委托大型银行代为收入隔夜拆款的动作并不积极，但周四整体银行的超额准备也没有太多，可见银行资金分配有些不均，且期初有不少银行积极采行负数操作，以求不在提存期末时资金过滥。

本地时间15:10 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.448 32.402 台湾加权股价指数<.TWII 8,541.50 8,490.25 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.200% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.240%

--一周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.330%

--两周拆款利率区间 0.220-0.320% 0.200-0.320%

**短票利率躺平低位**

短票部分，由于钱多票少情况仍相当严重，资金缺口不大，客户大多能接受利率走低至0.32%的区间低位，成交已缓步向区间低位靠拢。

大型票券商表示，展望下周，利率若没有走低，至少也会全面向0.32%靠拢；今日已有少数利率跌破0.32%。

〞客人会慢慢习惯这个低点。有的是免保票以自保(较低的)利率来卖，〞一家大型票券商交易员说。

今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.32%，上日在0.32-0.34%。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.317%，前日0.328%；上日区间0.29-0.39%，前日在0.29-0.36%；上日成交量59.14亿台币，前日在54.95亿台币。

今日央行定存单到期1,214亿台币；发行金额待稍晚央行公布。下周央行定存单到期总额1兆9,502亿台币，分别是周一5,310.3亿、周二1,840亿、周三4,886.5亿、周四1,665.2亿及周五5,800亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为200亿台币，累积超额准备929亿台币、加计前期1%的超额准备为3,164亿台币。

**RP利率也在低档**

债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，市场资金有进有出，对票券商而言，少部分受到了公债交割的影响而走钱，不过整体银行的资金仍然充裕，资金便宜又好拿。

今日财政部发行20年期公债105/6期，金额300亿台币。

也有证券商交易员表示，今日交割的是长券，证券商没有拿太多公债，因此需要的资金缺口并不是太大。展望下周，预期市场仍将偏向宽裕，债券附条件交易先在此间水位游走。

今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0.41%；皆与上日区间相似。