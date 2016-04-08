中国汇市：人民币早盘随中间价缩量小跌，客盘基本均衡自营成波动主推手

* 人民币早盘随中间价缩量小跌，客盘结售汇基本均衡

* 国际美元整体持稳，人民币短期缺乏方向

* 日内人民币汇价波动与欧美日元联系更为紧密

* 机构自营交易成汇价波动主推手

路透上海4月8日 - 人民币兑美元即期 周五早盘缩量小跌，中间价因隔夜国际美元探底回升而下跌。交易员称，近期由于国际美元整体持稳，市场进入相对稳定时期，客盘结售汇基本均衡，短期料难脱离当前波动区间，但日内则仍需关注主要货币的动向。

他们并指出，人民币参考一篮子货币后，中间价的跳动对隔夜美元反应积极，日内人民币汇价波动则与欧美日元的联系更为紧密，机构自营交易会及时反应并布局，成为汇价波动主推手，而之前市场波动更多是根据美元表现和客盘供求决定。

“近期欧元波动对人民币的相关性明显提高，尤其在盘中，这是新的变化。”一中资行交易员称。

北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.4780元，上日收报6.4729元。今日人民币兑美元中间价 报6.4733元，上日中间价为6.4707元。人民币兑美元即期成交额 为86.34亿美元，上日半日为102亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周五略微上扬，但仍接近17个月低点；日圆兑主要货币有望录得周线上涨，尽管日本官员对其涨势发出口头警告。

路透调查显示，始于2014年中的美元大涨走势已经接近结束，未来一年美元将仅小幅上升，并且受访策略师称汇率预估还面临进一步下降的风险。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.68元, 上日尾盘为6.6783元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4905元, 上一交易日尾盘报6.4855元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4772；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。