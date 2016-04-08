中国汇市：人民币早盘随中间价缩量小跌，客盘基本均衡自营成波动主推手

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
* 人民币早盘随中间价缩量小跌，客盘结售汇基本均衡
* 国际美元整体持稳，人民币短期缺乏方向
* 日内人民币汇价波动与欧美日元联系更为紧密
* 机构自营交易成汇价波动主推手
路透上海4月8日 - 人民币兑美元即期 周五早盘缩量小跌，中间价因隔夜国际美元探底回升而下跌。交易员称，近期由于国际美元整体持稳，市场进入相对稳定时期，客盘结售汇基本均衡，短期料难脱离当前波动区间，但日内则仍需关注主要货币的动向。
他们并指出，人民币参考一篮子货币后，中间价的跳动对隔夜美元反应积极，日内人民币汇价波动则与欧美日元的联系更为紧密，机构自营交易会及时反应并布局，成为汇价波动主推手，而之前市场波动更多是根据美元表现和客盘供求决定。
“近期欧元波动对人民币的相关性明显提高，尤其在盘中，这是新的变化。”一中资行交易员称。
北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.4780元，上日收报6.4729元。今日人民币兑美元中间价 报6.4733元，上日中间价为6.4707元。人民币兑美元即期成交额 为86.34亿美元，上日半日为102亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周五略微上扬，但仍接近17个月低点；日圆兑主要货币有望录得周线上涨，尽管日本官员对其涨势发出口头警告。
路透调查显示，始于2014年中的美元大涨走势已经接近结束，未来一年美元将仅小幅上升，并且受访策略师称汇率预估还面临进一步下降的风险。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.68元, 上日尾盘为6.6783元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4905元, 上一交易日尾盘报6.4855元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4772；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)