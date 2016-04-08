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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 12:28 BJT

《汇市简讯》美元升势在109日圆前受阻，但仍守在108.50上方

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* 美元/日圆跌离稍早高位108.99，空头回补买盘消退

* 日本财务省下令日本央行实施干预的威胁升高

* 海外市场人士本周可能不会进行更多投机性抛售

* 美债收益率亦较纽约收盘水准上扬，10年债收益率收在1.689%，目前则报在1.709% 　　* 阻力/卖单仍在109.00，其上有停止单

* 美元/日圆跌向108.00之际有低接买气，亚洲早盘低位在108.09 　　(完)

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