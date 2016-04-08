背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
1、以下为中国人民银行2016年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) (亿元人民币) 4/8 200 2.25% 4/7 100 2.25% 4/6 300 2.25% 4/5 600 2.25% 4/1 1,400 2.25% 2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细： 操作日期 操作方向 期限 交易量 中标利率 暂无 注: 浏览央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)