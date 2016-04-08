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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 13:24 BJT

背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表

1、以下为中国人民银行2016年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率：

     日期    招标量     7天期(%)   
          (亿元人民币) 
    
     4/8       200       2.25%
     4/7       100       2.25%
     4/6       300       2.25%
     4/5       600       2.25%
     4/1     1,400       2.25%        

2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细：
    
    操作日期   操作方向    期限    交易量      中标利率
    
    暂无
        
  注: 浏览央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)

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