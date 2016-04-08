台湾股市：收涨中止连三日跌势，台积电领军带动大盘收复8,500点

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透台北4月8日 - 台湾股市周五收涨，中止连三跌势，周线则收低1.34%。分析师表示，受到大型权值股--台积电 领涨带动，加权指数攀高收复8,500点，后续关注下周四台积电投资人说明会释出下季展望将牵动外资布局。
台湾加权股价指数 收高0.60%,至8,541.50点；今日成交初值 为777.98亿台币，上交易日修正后为850.12亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期台股跌深蕴酿反弹契机，而今日外资着墨较深的台积电上涨支撑指数走扬，增强市场操作信心，预期台股偏多格局尚未改变，下周指数主要区间暂看在8,450-8,650点。
〞外资回补台积电，看来这波资金行情还没退却。〞他说。
此外，元富投顾指出，上日外资回补台指期净多单逾三千口，加以今日台积电跌深反弹，显示外资转而回补做多台股，毕竟这波外资买超台股2,000亿台币，日前连三日卖超也才175亿，预料外资倾向区间来回操作，不会出现逃命式的大幅撤出。
周四外资在台指期的期货净多单留仓部位加码3,780口，至多单净留仓口数约42,484口；上日外资在台股卖超61.93亿台币，连续三个交易日卖超共计174.96亿台币。未来外资的动向仍持续是市场焦点。
本地时间13:52，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.32%。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)