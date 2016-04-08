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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 14:04 BJT

台湾股市：收涨中止连三日跌势，台积电领军带动大盘收复8,500点

路透台北4月8日 - 台湾股市周五收涨，中止连三跌势，周线则收低1.34%。分析师表示，受到大型权值股--台积电 领涨带动，加权指数攀高收复8,500点，后续关注下周四台积电投资人说明会释出下季展望将牵动外资布局。

台湾加权股价指数 收高0.60%,至8,541.50点；今日成交初值 为777.98亿台币，上交易日修正后为850.12亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期台股跌深蕴酿反弹契机，而今日外资着墨较深的台积电上涨支撑指数走扬，增强市场操作信心，预期台股偏多格局尚未改变，下周指数主要区间暂看在8,450-8,650点。

〞外资回补台积电，看来这波资金行情还没退却。〞他说。

此外，元富投顾指出，上日外资回补台指期净多单逾三千口，加以今日台积电跌深反弹，显示外资转而回补做多台股，毕竟这波外资买超台股2,000亿台币，日前连三日卖超也才175亿，预料外资倾向区间来回操作，不会出现逃命式的大幅撤出。

周四外资在台指期的期货净多单留仓部位加码3,780口，至多单净留仓口数约42,484口；上日外资在台股卖超61.93亿台币，连续三个交易日卖超共计174.96亿台币。未来外资的动向仍持续是市场焦点。

本地时间13:52，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.32%。

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