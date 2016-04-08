中国票据市场：季初转贴利率回落，后续资金面承压限制再降空间

路透上海4月8日 - 进入二季度初，资金面转好收票需求有所恢复，中国票据市场转贴利率本周明显回落，幅度约20个基点(bp)。具体品种上，受央行政策导向推动，操作风险更低的电票更受青睐，价格依旧较同类纸票偏低。

对于后市，交易员认为，目前足期优质电票买断利率已降至年息3.1%左右，与长期资金价格差距越来越小。而本月中下旬有大量MLF(中期借贷便利)到期，加之季度缴税，后续资金面不容乐观，转贴价格再降空间预计受限。

上海一银行交易员称，“过了季末第一周，(票据)利率整体是降的，...纸票风险高，做的少，至少比电票贵10个点。”

继农行票据案件后，中国城市商业银行--天津银行 周五称，其上海分行票据买入返售业务发生一宗风险事件，经核查涉及金额7.86亿元人民币。

华北一银行交易员并透露，从现有报价情况看，买卖双方价差较大，成交笔数不多，交投不算活跃。

此前路透报导，中国央行支付结算司下发通知，要求银行和财务公司严格落实电票业务相关要求，从2017年1月1日起单张出票金额在300万元人民币以上的商业汇票全部通过电票办理。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价