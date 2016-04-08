中国票据市场：季初转贴利率回落，后续资金面承压限制再降空间

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透上海4月8日 - 进入二季度初，资金面转好收票需求有所恢复，中国票据市场转贴利率本周明显回落，幅度约20个基点(bp)。具体品种上，受央行政策导向推动，操作风险更低的电票更受青睐，价格依旧较同类纸票偏低。
对于后市，交易员认为，目前足期优质电票买断利率已降至年息3.1%左右，与长期资金价格差距越来越小。而本月中下旬有大量MLF(中期借贷便利)到期，加之季度缴税，后续资金面不容乐观，转贴价格再降空间预计受限。
上海一银行交易员称，“过了季末第一周，(票据)利率整体是降的，...纸票风险高，做的少，至少比电票贵10个点。”
继农行票据案件后，中国城市商业银行--天津银行 周五称，其上海分行票据买入返售业务发生一宗风险事件，经核查涉及金额7.86亿元人民币。
华北一银行交易员并透露，从现有报价情况看，买卖双方价差较大，成交笔数不多，交投不算活跃。
此前路透报导，中国央行支付结算司下发通知，要求银行和财务公司严格落实电票业务相关要求，从2017年1月1日起单张出票金额在300万元人民币以上的商业汇票全部通过电票办理。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)
**路透中国银票转贴参考率(全国)报价
**路透中国银票回购参考率报价 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)