《汇市简讯》欧洲盘初：日圆升势歇缓，风险资产买气改善

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
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* 美元/日圆涨0.6%，欧元/日圆升0.45%，澳元/美元走高0.49%，美元/加元跌0.3%
* 美元/坡元跌0.23%，美元/人民币微升0.09%，美元/马币升0.26%，美元/韩元微涨0.1%
* 日股日经指数上扬1.32%，中国沪综指跌0.65%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.22%，美国原油期货大涨2.2%，美国10年期公债收益1.7150%
* 《综述》日本恐难以阻升日圆，G20和G7反对干预的态度束缚其手脚
* 美国FED：叶伦与前美联储主席共同出席会议，称有望继续升息 (完)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)