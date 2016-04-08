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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 13:57 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆升势歇缓，风险资产买气改善

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* 美元/日圆涨0.6%，欧元/日圆升0.45%，澳元/美元走高0.49%，美元/加元跌0.3%

* 美元/坡元跌0.23%，美元/人民币微升0.09%，美元/马币升0.26%，美元/韩元微涨0.1%

* 日股日经指数上扬1.32%，中国沪综指跌0.65%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.22%，美国原油期货大涨2.2%，美国10年期公债收益1.7150%

* 《综述》日本恐难以阻升日圆，G20和G7反对干预的态度束缚其手脚

* 美国FED：叶伦与前美联储主席共同出席会议，称有望继续升息 (完)

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