台湾债市：五年券殖利率随美债收低，惟交易商操作审慎令跌幅收敛

* 国际间避险需求升温，台债略偏多

* 下周10年增额券登场，殖利率有机会开高

* 下周105/4殖利率暂看0.78-0.84%

路透台北4月8日 - 台湾五年指标公债殖利率周五小幅收低。交易员表示，主要反应投资人避险需求升温，欧美债市走多题材，不过交易商追价心态审慎，操作以当冲为主，终场殖利率跌幅收敛以日高作收。

展望下周台债，交易商认为，主要观察周三10年增额公债105/4R发行前交易殖利率如何开出，以及美债是否续强等为操作依据，但“上有锅盖、下有铁板”，欲出现波段走势恐怕不易。

〞下周R券出来后，应该会贴向104/12，利差将会缩窄。〞一证券商交易员说。

交易员指出，因筹码集中度偏高，目前10年指标券105/4殖利率较同年期的104/12低逾5个基点，由于105/4R发行前交易期间放空不需成本，殖利率将有向上修正的机会，利差可望缩至2-3个基点。

此外交易商也提到，近期美债走势偏多，虽尚未脱离区间走势，但指标10年期公债 殖利率已来到相对低点，后续是否正式跌破1.70%也是观察重点。

一银行交易员表示，最近美债走势奇特，虽没有重要数据公布，但殖利率却持续缓跌，背后是否代表经济情势进一步恶化仍有待观察。

不过他也强调，美债波动幅度较大，除非10年期公债殖利率连续五个交易日跌落1.70%以下，否则还是无法确定新一波多头攻势展开，自然也无法带动台债突破下方压力带。

交易商认为，央行在第一季理监事会议后虽降息半码，但未引导隔夜拆款利率向下，这让殖利率曲线短端走多不易。至于长端因行库取代寿险业成为20年券105/6的主要买家，纵然引发寿险是否不参与30年券105/7的疑虑，但毕竟105/7要等到5月17日才标售时日尚远，因此尾端殖利率也不致不稳。

在此情形下，一寿险业交易员认为，银行体系存放款差额高达9兆台币，在资金去化无门下，持续买进无风险的公债仍是最佳选项。台债上有锅盖、下有铁板，欲期待出现波段行情不易，“上下都被限制住，对养券有帮助，交易就不需要了。”

交易员预估，下周10年券105/4 期殖利率区间暂看在0.78-0.84%；五年券105/5 期殖利率区间估在0.50-0.58%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 105/5 -0.35 0.5330% 0.5225-0.5330% 86.5

10 105/4 -0.55 0.8160% 0.8050-0.8160% 6.0

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30 104/11 没有成交 20 105/2 没有成交 10 105/4 0.8160%

5 105/5 0.5330%

3 105/1 0.4300%