日本债市：公债价格上涨，受美债涨势及日本央行购债操作提振

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下跌2.5个基点 至负0.085%。 6月10年期日本公债期货 收盘涨0.27点至151.65。 超长期公债方面，由于投资者锁定获利，30年期日本公债收益率JP3 0YTN=JBTC稍早一度升至0.440%高点，但尾盘时下跌0.5个基点至0.415% 。 日本Aioi Nissay Dowa Insurance周五表示，在始于2016年4月的财 年将继续把日圆债券作为其核心资产，同时避开收益率为负值的债券。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% -0.5 -0.240% 五年期公债 -0.225% -1.0 -0.215% 10年期公债 -0.085% -2.5 -0.060% 20年期公债 0.330% -2.0 0.350% 30年期公债 0.415% -0.5 0.420% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.65 +0.27 151.38 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 李春喜/汪红英；审校 高琦/王颖)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)