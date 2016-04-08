版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 14:28 BJT

日本债市：公债价格上涨，受美债涨势及日本央行购债操作提振

指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下跌2.5个基点
至负0.085%。
    
    6月10年期日本公债期货 收盘涨0.27点至151.65。
    
    超长期公债方面，由于投资者锁定获利，30年期日本公债收益率JP3
0YTN=JBTC稍早一度升至0.440%高点，但尾盘时下跌0.5个基点至0.415%
。
    
    日本Aioi Nissay Dowa Insurance周五表示，在始于2016年4月的财
年将继续把日圆债券作为其核心资产，同时避开收益率为负值的债券。
    
                                                 当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.245%     -0.5   -0.240%
    五年期公债        -0.225%     -1.0   -0.215%
    10年期公债       -0.085%     -2.5   -0.060%
    20年期公债        0.330%     -2.0    0.350%
    30年期公债        0.415%     -0.5    0.420%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.65    +0.27    151.38
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>

 (编译 李春喜/汪红英；审校 高琦/王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐