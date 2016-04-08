日本债市：公债价格上涨，受美债涨势及日本央行购债操作提振

指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下跌2.5个基点 至负0.085%。 6月10年期日本公债期货 收盘涨0.27点至151.65。 超长期公债方面，由于投资者锁定获利，30年期日本公债收益率JP3 0YTN=JBTC稍早一度升至0.440%高点，但尾盘时下跌0.5个基点至0.415% 。 日本Aioi Nissay Dowa Insurance周五表示，在始于2016年4月的财 年将继续把日圆债券作为其核心资产，同时避开收益率为负值的债券。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% -0.5 -0.240% 五年期公债 -0.225% -1.0 -0.215% 10年期公债 -0.085% -2.5 -0.060% 20年期公债 0.330% -2.0 0.350% 30年期公债 0.415% -0.5 0.420% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.65 +0.27 151.38 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 李春喜/汪红英；审校 高琦/王颖)