中国新债：湖北下周五招标发行400亿元一般及专项地方债，期限三至10年

路透上海4月8日 - 中国湖北省财政厅周五公告，将于下周五(15日)招标发行总额400亿元人民币的地方债，其中一般债150亿元，专项债250亿元。

上述一般地方债为湖北省今年第一批，全部为置换债券，期限三、五、七、10年。三、五、七年期发行规模为各45亿元，10年期为15亿元。

专项债亦为该省今年第一批，均为置换债券，含五年和七年两个品种，发行规模各125亿元。

招标时间上，一般债为4月15日9:20-10:00，专项债为当日10:20-11:00；两批债自4月18日起发行并计息，当日发行结束。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券的评级为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)