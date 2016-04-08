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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 14:28 BJT

日本股市：日经指数因日圆走软而收高，但涨幅因迅销挫跌而受限

路透东京4月8日 - 日本股市日经指数周五震荡收高，扳回稍早跌幅，因美元兑日圆持坚推动风险偏好回升，但日本迅销(Fast Retailing)股价大跌令股指涨幅受限。

日经指数 收盘涨0.5%至15,821.52点，日低报15,471.80点。周线跌2.1%。

迅销 股价暴跌13%，此前该公司将获利预期减半，因旗下日本及海外优衣库品牌直营店上半财年营业利润大幅下滑。该股对日经指数的影响为负153点。

东证股价指数 涨1.2%收报1,287.69点；JPX-日经400指数 涨1.2%至11,622.30点。(完)

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