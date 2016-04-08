日本股市：日经指数因日圆走软而收高，但涨幅因迅销挫跌而受限

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透东京4月8日 - 日本股市日经指数周五震荡收高，扳回稍早跌幅，因美元兑日圆持坚推动风险偏好回升，但日本迅销(Fast Retailing)股价大跌令股指涨幅受限。
日经指数 收盘涨0.5%至15,821.52点，日低报15,471.80点。周线跌2.1%。
迅销 股价暴跌13%，此前该公司将获利预期减半，因旗下日本及海外优衣库品牌直营店上半财年营业利润大幅下滑。该股对日经指数的影响为负153点。
东证股价指数 涨1.2%收报1,287.69点；JPX-日经400指数 涨1.2%至11,622.30点。(完)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)