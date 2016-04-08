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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 14:30 BJT

澳洲股市：澳股收盘下跌，本周累计下跌1.2%

路透悉尼4月8日 - 澳股周五收盘下跌0.53%。

指标S&P/ASX 200指数 收跌26.479点至4,937.600点，本周累计下跌1.2%，为连续第三周录得周线下跌。(完)

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