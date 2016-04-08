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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 14:40 BJT

中国货币市场：央行连日净回笼但流动性仍平稳，下周起资金压力渐加大

路透上海4月8日 - 中国央行公开市场本周连续四天净回笼，但周五银行间市场流动性
仍未现波澜，大行资金供给稳定，回购利率亦变动有限；不过4月下半月将陆续迎来季度缴
税及MLF（中期借贷便利）集中到期等不利因素，预计下周起资金压力就将逐渐加大。

    “还是挺宽松的，匿名（X-Repo）上一直都有量，而且价格也比加权低，”华东一银行
交易员称。
    
    不过她指出，虽然4月上旬资金收缩因素不多，但中下旬面临的压力不少，除了MLF大量
到期以及缴税影响外，地方债集中发行也不可忽视。
    
    她并认为，从近期公开市场操作来看，央行也不愿意大量放钱，防范加杠杆风险可能仍
是其主要考量，因此未来一段时间资金面维持紧平衡的可能性会更大。“这周还好，下周估
计也还勉强，再往后就难说了。”  
    
    除去周一清明假期，央行公开市场周二至周五共进行了1,200亿元人民币七天期逆回购
，利率均持平在2.25%。据此计算，本周将净回笼2,750亿元，此前三周均为净投放。[CN/MM
TCN]      
    
    上海一券商交易员则谈到，当前资金总量是够的，但现在的资金市场存在结构性的问题
，非银机构借钱的难度加大，今年资金面很难像去年一样一马平川。
    
    “总的杠杆不见得有多高，像我们这样的机构，很多没办法从大行直接借钱，都是要过
几道手，就把回购总量做大了，特别是现在这种专户、委外管理盘越来越多，市场的结构有
了很大的变化。”她表示。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间14:34                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9673     1.9621      +0.52
      七天                     2.2642     2.2863      -2.21
                                                  
      14天                     2.6796     2.6750      +0.46
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    1.7100     1.4400     +27.00
                                                  
      七天                     1.7100     1.8500     -14.00
                                                  
      14天                     2.0000     2.0000      +0.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    1.9800     1.9800      +0.00
                                                  
      七天                     2.3500     2.3600      -1.00
                                                  
      14天                     2.6800     2.7000      -2.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   1.9800     1.9783      +0.17
                                                  
       七天                    2.2870     2.2890      -0.20
                                                  
       三个月                  2.8455     2.8470      -0.15
                                                  
 (完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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