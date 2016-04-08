中国货币市场：央行连日净回笼但流动性仍平稳，下周起资金压力渐加大

路透上海4月8日 - 中国央行公开市场本周连续四天净回笼，但周五银行间市场流动性 仍未现波澜，大行资金供给稳定，回购利率亦变动有限；不过4月下半月将陆续迎来季度缴 税及MLF（中期借贷便利）集中到期等不利因素，预计下周起资金压力就将逐渐加大。 “还是挺宽松的，匿名（X-Repo）上一直都有量，而且价格也比加权低，”华东一银行 交易员称。 不过她指出，虽然4月上旬资金收缩因素不多，但中下旬面临的压力不少，除了MLF大量 到期以及缴税影响外，地方债集中发行也不可忽视。 她并认为，从近期公开市场操作来看，央行也不愿意大量放钱，防范加杠杆风险可能仍 是其主要考量，因此未来一段时间资金面维持紧平衡的可能性会更大。“这周还好，下周估 计也还勉强，再往后就难说了。” 除去周一清明假期，央行公开市场周二至周五共进行了1,200亿元人民币七天期逆回购 ，利率均持平在2.25%。据此计算，本周将净回笼2,750亿元，此前三周均为净投放。[CN/MM TCN] 上海一券商交易员则谈到，当前资金总量是够的，但现在的资金市场存在结构性的问题 ，非银机构借钱的难度加大，今年资金面很难像去年一样一马平川。 “总的杠杆不见得有多高，像我们这样的机构，很多没办法从大行直接借钱，都是要过 几道手，就把回购总量做大了，特别是现在这种专户、委外管理盘越来越多，市场的结构有 了很大的变化。”她表示。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间14:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9673 1.9621 +0.52 七天 2.2642 2.2863 -2.21 14天 2.6796 2.6750 +0.46 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 1.7100 1.4400 +27.00 七天 1.7100 1.8500 -14.00 14天 2.0000 2.0000 +0.00 回购定盘利率 其中:隔夜 1.9800 1.9800 +0.00 七天 2.3500 2.3600 -1.00 14天 2.6800 2.7000 -2.00 Shibor 其中:隔夜 1.9800 1.9783 +0.17 七天 2.2870 2.2890 -0.20 三个月 2.8455 2.8470 -0.15 (完) (发稿 边竞；审校 林高丽)