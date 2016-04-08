标题新闻：法国今年至2月底止预算赤字为255.8亿欧元，上年同期为赤字234.5亿--财政部

全球政经：德国副总理对保护主义和民族主义发出警告

他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)