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市场报道 | 2016年 4月 8日 星期五 14:56 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.4000/50获支撑，卡梅伦受关注

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* 亚洲时段英镑兑美元在1.4050上下获新的支撑，1.4047为盘中低位

* 1.4050为周四伦敦早盘及纽约尾盘低点，1.4117为中期高点

* 预计在接近1.4000处挂有更多买单，1.4006为周三所及五周低位

* 英国首相卡梅伦坦承曾经持有已逝父亲的海外信托股份 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 李婷仪)

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