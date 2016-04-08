《汇市简讯》英镑/美元在1.4000/50获支撑，卡梅伦受关注

标题新闻：德国外长称就英国首相提出的“略为清晰”的退欧方式表示欢迎
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0643GMT
* 亚洲时段英镑兑美元在1.4050上下获新的支撑，1.4047为盘中低位
* 1.4050为周四伦敦早盘及纽约尾盘低点，1.4117为中期高点
* 预计在接近1.4000处挂有更多买单，1.4006为周三所及五周低位
* 英国首相卡梅伦坦承曾经持有已逝父亲的海外信托股份 (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 李婷仪)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)