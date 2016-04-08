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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 15:16 BJT

全球金市：金价料录得五周来最佳表现，因美联储谨慎立场及避险需求

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                      价格     变动     涨跌%
    现货金           1235.5    -4.79    -0.39
    现货银           15.204   -0.006    -0.04
    现货铂金         953.85     1.85     0.19 
    现货钯金         536.65     3.65     0.68
    COMEX期金        1237.5        0        0 
    COMEX期银        15.195    0.037     0.24
    
    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 蔡美珍/郑茵)

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