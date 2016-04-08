国际油市：美德强劲经济指标推动油价上涨，但供应过剩担忧犹存

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
交易员指出，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美国经济运行稳健后，油市周五盘初有一些偏多气氛。
欧洲方面，评等机构穆迪称，德国经济成长料将加速，受益于国内需求强劲。
尽管欧美皆传出利多讯息，但分析师警告，油价有可能很快再度下跌，因几乎没有迹象显示全球供应过剩问题会很快解决。
“投资人对美国季节性改善缺乏信心，因为(本周稍早公布)美国原油库存下滑，主要是由于进口减弱及炼油加工率提高，”澳新银行指出。
澳新银行称，有迹象显示，原油价格重回下跌趋势可能迫在眉睫。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 张明钧)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)