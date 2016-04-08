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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 15:31 BJT

国际油市：美德强劲经济指标推动油价上涨，但供应过剩担忧犹存

交易员指出，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美国经济运行稳健后，油市周五盘初有一些偏多气氛。

欧洲方面，评等机构穆迪称，德国经济成长料将加速，受益于国内需求强劲。

尽管欧美皆传出利多讯息，但分析师警告，油价有可能很快再度下跌，因几乎没有迹象显示全球供应过剩问题会很快解决。

“投资人对美国季节性改善缺乏信心，因为(本周稍早公布)美国原油库存下滑，主要是由于进口减弱及炼油加工率提高，”澳新银行指出。

澳新银行称，有迹象显示，原油价格重回下跌趋势可能迫在眉睫。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 张明钧)

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