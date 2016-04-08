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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 15:36 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,633亿韩元

路透首尔4月7日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资在
韩国股市买超1,633亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)：
    
        日期        外资          机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     4月 8日      *163.3           -277.8           48.6
    ^4月 7日       225.8           -318.5           29.8
     4月 6日       116.6           -299.4          199.6
     4月 5日      -192.6            -73.3          194.4
     4月 4日        58.2           -193.1           61.5
     4月 1日      -211.1            -46.6          285.1
     3月31日      -210.5             57.5           82.1
     3月30日        36.9              6.8         -126.6 
     3月29日       148.5            -26.5         -184.5
     3月28日       -11.2            -32.0          -25.1
     3月25日       -40.2             40.9          -70.7
     3月24日        48.0           -173.2           59.2
     3月23日        11.8            -45.1          -43.6
     3月22日       135.5            -88.4         -115.1
     3月21日       134.5           -313.0          103.5
    ----------------------------------------------------
    本月以来       160.2         -1,208.6          739.0
    ----------------------------------------------------
    今年以来       926.1            462.0       -1,311.3
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。
        * 外资为连续第三个交易日买超，期间共计买超5,057亿韩元(4.
3867亿美元)。(完)

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