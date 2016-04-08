表格：外资在韩国股市买超1,633亿韩元

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透首尔4月7日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超1,633亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4月 8日 *163.3 -277.8 48.6 ^4月 7日 225.8 -318.5 29.8 4月 6日 116.6 -299.4 199.6 4月 5日 -192.6 -73.3 194.4 4月 4日 58.2 -193.1 61.5 4月 1日 -211.1 -46.6 285.1 3月31日 -210.5 57.5 82.1 3月30日 36.9 6.8 -126.6 3月29日 148.5 -26.5 -184.5 3月28日 -11.2 -32.0 -25.1 3月25日 -40.2 40.9 -70.7 3月24日 48.0 -173.2 59.2 3月23日 11.8 -45.1 -43.6 3月22日 135.5 -88.4 -115.1 3月21日 134.5 -313.0 103.5 ---------------------------------------------------- 本月以来 160.2 -1,208.6 739.0 ---------------------------------------------------- 今年以来 926.1 462.0 -1,311.3 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。 * 外资为连续第三个交易日买超，期间共计买超5,057亿韩元(4. 3867亿美元)。(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。