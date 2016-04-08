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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 15:44 BJT

新兴汇市：新兴亚币料录得周线跌幅，受避险情绪升温和日圆走强拖累

**马币一周跌幅最大**
    
    马币兑美元本周迄今已累计下滑0.8%，此前曾五周连涨。
    
    印度卢比 本周下滑0.3%，该国央行降息至6.5%，为逾五年来最低。
    
    菲律宾披索一周累计下滑0.3%，外资在此前四个交易日净抛售当地股票。
    
    投资者静候中国下周将公布的经济数据，以研判该国经济形势。
    
    此外另一关注点是新加坡金管局定于周四公布的半年度货币政策决定。
    
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            108.90    108.19   -0.65  +10.47    120.30
    坡元            1.3504    1.3527   +0.17   +4.97    1.4175
    台币          32.448    32.402   -0.14   +1.90    33.066
    韩元           1153.53   1151.40   -0.18   +1.86   1174.95
    泰铢             35.15     35.18   +0.09   +2.48     36.02
    菲律宾披索       46.18     46.10   -0.17   +1.56     46.90
    印尼卢比      13145.00  13155.00   +0.08   +4.87  13785.00
    印度卢比       66.47     66.47   +0.00   -0.48     66.15
    马币            3.9155    3.9110   -0.11   +9.56    4.2900
    人民币          6.4786    6.4728   -0.09   +0.21    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/刘秀红/孙茉莉; 审校 高琦/王洋)

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