国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1375 1.1375 +0.00 +4.74 1.0860 美元/日圆 109.01 108.20 +0.75 -9.38 120.30 欧元/日圆 124.00 123.10 +0.73 -4.96 130.47 美元/瑞郎 0.9559 0.9554 +0.05 -4.58 1.0018 英镑/美元 1.4122 1.4054 +0.48 -4.18 1.4738 美元/加元 1.3077 1.3143 -0.50 -5.51 1.3839 美元/离岸人民币 6.4864 6.4848 +0.02 -1.24 6.5680 澳元/美元 0.7555 0.7501 +0.72 +3.85 0.7275 新西兰元/美元 0.6797 0.6775 +0.32 -0.41 0.6825 欧元/瑞郎 1.0881 1.0873 +0.07 -0.05 1.0886 欧元/英镑 0.8053 0.8090 -0.46 +9.31 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2718 9.2912 -0.21 +1.10 9.1705 美元/挪威克朗 8.2884 8.3167 -0.34 -6.24 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)