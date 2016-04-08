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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 15:51 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1375  1.1375  +0.00  +4.74  1.0860
    美元/日圆            109.01  108.20  +0.75  -9.38  120.30
    欧元/日圆         124.00  123.10  +0.73  -4.96  130.47
    美元/瑞郎            0.9559  0.9554  +0.05  -4.58  1.0018
    英镑/美元            1.4122  1.4054  +0.48  -4.18  1.4738
    美元/加元            1.3077  1.3143  -0.50  -5.51  1.3839
    美元/离岸人民币         6.4864  6.4848  +0.02  -1.24  6.5680
    澳元/美元            0.7555  0.7501  +0.72  +3.85  0.7275
    新西兰元/美元        0.6797  0.6775  +0.32  -0.41  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0881  1.0873  +0.07  -0.05  1.0886
    欧元/英镑         0.8053  0.8090  -0.46  +9.31  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2718  9.2912  -0.21  +1.10  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2884  8.3167  -0.34  -6.24  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 蔡美珍；审校 白云)

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