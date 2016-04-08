欧元债市：德国10年期公债收益率接近零，波及欧元区南部国家债市

这种经历在本周早些时候让债券持有者更加不愿意吃进135亿欧元由葡萄牙、西班牙和意大利发行的公债，而常见的供给推动卖盘令收益率的升幅远高于通常的2-3个基点。

西班牙10年期公债收益率 日内下跌4个基点，但本周仍上升13个基点至1.58%。意大利10年期公债收益率 报1.36%，日内下跌4个基点，但本周上升14个基点。葡萄牙10年期公债收益率 日内下跌5个基点，但自上周以来上升了46个基点。

“二线国家公债波动增加的部分原因在于，在经历卖压前10年期德债收益率接近上年触及的低点，”法国巴黎银行的利率策略师Patrick Jacq说。

不过他表示，本周的卖盘更多是“心理因素”造成的，而不是“基本面”造成的，相较于去年德债收益率更容易处在超低水平上。

Jacq预计本月公债赎回和票息支付将超过欧元区公债发行量1,300亿欧元，2015年4月则为稍低于400亿。随着本周的供给陆续出炉，市场正在复苏。

10年期德国公债收益率 上升1个基点至0.10%，之前德国公布的数据好于预期。不过目前距离去年创下的纪录低位0.05%仍然近在咫尺。(完)

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