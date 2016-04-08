欧元债市：德国10年期公债收益率接近零，波及欧元区南部国家债市

全球政经：德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
这种经历在本周早些时候让债券持有者更加不愿意吃进135亿欧元由葡萄牙、西班牙和意大利发行的公债，而常见的供给推动卖盘令收益率的升幅远高于通常的2-3个基点。
西班牙10年期公债收益率 日内下跌4个基点，但本周仍上升13个基点至1.58%。意大利10年期公债收益率 报1.36%，日内下跌4个基点，但本周上升14个基点。葡萄牙10年期公债收益率 日内下跌5个基点，但自上周以来上升了46个基点。
“二线国家公债波动增加的部分原因在于，在经历卖压前10年期德债收益率接近上年触及的低点，”法国巴黎银行的利率策略师Patrick Jacq说。
不过他表示，本周的卖盘更多是“心理因素”造成的，而不是“基本面”造成的，相较于去年德债收益率更容易处在超低水平上。
Jacq预计本月公债赎回和票息支付将超过欧元区公债发行量1,300亿欧元，2015年4月则为稍低于400亿。随着本周的供给陆续出炉，市场正在复苏。
10年期德国公债收益率 上升1个基点至0.10%，之前德国公布的数据好于预期。不过目前距离去年创下的纪录低位0.05%仍然近在咫尺。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/王洋; 审校 高琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。
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