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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 16:12 BJT

日本数据：3月消费者信心和服务业景气指数均改善，然易受经济不确定性影响

“与前几个月相比，3月份的金融市场有所企稳，可能有助缓解消费者对于经济前景的悲观情绪，”信金中央金库资深分析师角田匠称。

“但薪资涨幅不大，再加上日圆的迅速升值导致黯淡预期在4月初又卷土重来，所以3月份出现的消费者信心上扬情况可能只是昙花一现。”

衡量对未来状况信心程度的前景指数下滑1.5点至46.7。

“除股市下滑及日圆升值外，日本央行推行的负利率政策也令市场不确定性加剧，而且企业也在投资方面抱持谨慎态度，”来自金融业的一位受访者称。(完) (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李婷仪/高琦)

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