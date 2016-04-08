日本数据：3月消费者信心和服务业景气指数均改善，然易受经济不确定性影响

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
“与前几个月相比，3月份的金融市场有所企稳，可能有助缓解消费者对于经济前景的悲观情绪，”信金中央金库资深分析师角田匠称。
“但薪资涨幅不大，再加上日圆的迅速升值导致黯淡预期在4月初又卷土重来，所以3月份出现的消费者信心上扬情况可能只是昙花一现。”
衡量对未来状况信心程度的前景指数下滑1.5点至46.7。
“除股市下滑及日圆升值外，日本央行推行的负利率政策也令市场不确定性加剧，而且企业也在投资方面抱持谨慎态度，”来自金融业的一位受访者称。(完) (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李婷仪/高琦)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)