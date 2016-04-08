《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透香港4月8日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.8351 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 13.69 7.40 2.22 南玻 10.92 6.42 2.04 深康佳 5.10 3.04 2.01 ST中华 12.55 5.97 2.52 ST中冠 53.73 20.70 3.11 深深宝 17.14 8.53 2.41 深华发 23.33 8.38 3.33 深赤湾 16.60 13.40 1.48 特力 69.52 25.50 3.26 飞亚达 12.60 8.02 1.88 一致药业 69.27 41.80 1.98 深深房 11.28 6.07 2.23 ST盛润 7.51 6.15 1.46 深南电 8.99 4.23 2.54 深纺织 12.06 7.37 1.96 方大集团 14.40 6.65 2.59 深国商 29.60 11.35 3.12 深赛格 13.31 5.81 2.74 宝石 8.09 5.36 1.81 小天鹅 25.39 20.42 1.49 粤高速 5.56 4.00 1.66 晨鸣纸业 8.80 6.02 1.75 ST珠江 9.00 6.11 1.76 美菱电器 5.61 4.39 1.53 大冷股份 15.15 9.04 2.01 粤电力 5.78 4.56 1.52 佛山照明 10.32 6.18 2.00 江铃汽车 25.90 22.11 1.40 沙隆达 10.70 6.82 1.88 苏常柴 9.71 5.08 2.29 威孚高科 18.85 15.87 1.42 古井贡酒 36.94 25.47 1.74 ST东海 16.26 7.16 2.72 长安汽车 15.81 13.75 1.38 京东方 2.53 2.05 1.48 鲁泰 10.90 10.33 1.26 本钢板材 6.36 2.65 2.87 张裕 36.77 24.11 1.83 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘 (整理 梁慧仪)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)