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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 16:06 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月8日

路透香港4月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地
时间16:03时，1港元=0.8348人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为36.03%，低于上交易日收盘的37.80%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                      4.26            4.11          1.24
 建设银行                                      4.76            4.88          1.17
 中国银行                                      3.36            3.08          1.31
 农业银行                                      3.16            2.75          1.38
 招商银行                                     16.16           15.98          1.21
 中信银行                                      5.97            4.62          1.55
 交通银行                                      5.52            4.86          1.36
 民生银行                                      8.99            7.08          1.52
 中国人寿                                     22.95           18.06          1.52
 中国平安                                     31.16           35.05          1.06
 中国太保                                     25.99           27.60          1.13
 中信证券                                     16.94           17.62          1.15
 新华人寿                                     38.71           25.95          1.79
 海通证券                                     14.18           12.70          1.34
 华能国际                                      7.80            6.85          1.36
 大唐发电                                      4.23            2.33          2.17
 华电国际                                      5.53            4.91          1.35
 中煤能源                                      5.20            3.20          1.95
 中国神华                                     14.13           11.78          1.44
 中国石油                                      7.52            4.88          1.85
 兖州煤业                                     10.27            3.96          3.11
 中国石化                                      4.87            5.06          1.15
 上海石化                                      7.55            3.92          2.31
 中海油服                                     12.87            5.79          2.66
 仪征化纤                                      5.02            1.66          3.62
 中国铝业                                      4.52            2.57          2.11
 江西铜业                                     13.61            9.07          1.80
 洛阳钼业                                      3.45            1.22          3.39
 紫金矿业                                      3.31            2.35          1.69
 马钢股份                                      2.78            1.75          1.90
 鞍钢股份                                      4.20            3.92          1.28
 重庆钢铁                                      2.80            1.12          2.99
 海螺水泥                                     16.49           20.65          0.96
 洛阳玻璃                                     30.40            4.57          7.97
 京城机电                                      9.39            3.30          3.41
 中联重科                                      4.53            2.81          1.93
 金隅股份                                      9.11            6.13          1.78
 中国国航                                      7.15            6.08          1.41
 东方航空                                      6.05            4.53          1.60
 南方航空                                      6.32            5.24          1.44
 中国远洋                                      6.11            3.10          2.36
 中海集运                                      4.83            1.79          3.23
 中集集团                                     15.10           12.48          1.45
 中海发展                                      6.71            5.24          1.53
 宁沪高速                                      8.26           10.10          0.98
 深高速                                        8.99            7.18          1.50
 成渝高速                                      4.51            2.55          2.12
 皖通高速                                     14.02            6.21          2.70
 广深铁路                                      4.08            3.53          1.38
 中国南车                                     10.04            7.68          1.57
 中国交建                                     12.14            9.47          1.54
 中国铁建                                     11.05            9.45          1.40
 中国中铁                                      7.97            5.90          1.62
 长城汽车                                      8.85            5.86          1.81
 比亚迪                                       57.70           41.35          1.67
 广汽集团                                     20.73            8.57          2.90
 青岛啤酒                                     28.15           26.95          1.25
 白云山                                       22.74           17.38          1.57
 新华制药                                     10.94            4.52          2.90
 海信科龙                                      7.60            3.29          2.77
 南京熊猫                                     13.36            5.32          3.01
 晨鸣纸业                                      8.80            6.49          1.62
 上海医药                                     17.12           15.46          1.33
 中兴通讯                                     14.51           12.04          1.44
 东方电气                                     10.92            6.17          2.12
 潍柴动力                                      8.03            9.52          1.01
 东北电气                                      7.44            2.44          3.65
 广船国际                                     28.13           12.10          2.78
 昆明机床                                      9.08            2.82          3.86
 一拖股份                                     10.23            4.15          2.95
 北辰实业                                      4.21            2.41          2.09
 创业环保                                      8.45            4.43          2.28
 中国中冶                                      4.18            1.98          2.53
 金风科技                                     16.22           11.00          1.77
 丽珠                                         44.21           33.30          1.59
 万科                                         24.43           18.66          1.57
 郑煤机                                        6.95            3.24          2.57
 大连港                                        6.31            3.34          2.26
 山东墨龙                                      8.22            2.57          3.83
 浙江世宝                                     25.28            8.68          3.49
 复星医药                                     19.41           20.65          1.13
 光大银行                                      3.72            3.55          1.26
 东江环保                                     16.50           10.66          1.85
 上海电气                                      8.89            3.47          3.07
 广发证券                                     16.14           18.34          1.05
 华泰证券                                     16.49           17.20          1.15
                        
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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