《全球汇市》日圆涨势停止，日本财务大臣发出干预警告

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1375 1.1375 +0.00 +4.74 1.0860 美元/日圆 108.93 108.20 +0.67 -9.45 120.30 欧元/日圆 123.95 123.10 +0.69 -5.00 130.47 美元/瑞郎 0.9565 0.9554 +0.12 -4.52 1.0018 英镑/美元 1.4117 1.4054 +0.45 -4.21 1.4738 美元/加元 1.3085 1.3143 -0.44 -5.45 1.3839 澳元/美元 0.7549 0.7501 +0.64 +3.77 0.7275 新西兰元/美元 0.6795 0.6775 +0.30 -0.44 0.6825 欧元/瑞郎 1.0883 1.0873 +0.09 -0.03 1.0886 欧元/英镑 0.8055 0.8090 -0.43 +9.34 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2785 9.2912 -0.14 +1.18 9.1705 美元/挪威克朗 8.2881 8.3167 -0.34 -6.24 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英/张明钧/李婷仪 审校 蔡美珍/高琦/郑茵/艾茂林)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)