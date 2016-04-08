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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 16:27 BJT

《全球汇市》日圆涨势停止，日本财务大臣发出干预警告

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1375  1.1375  +0.00  +4.74  1.0860
    美元/日圆            108.93  108.20  +0.67  -9.45  120.30
    欧元/日圆         123.95  123.10  +0.69  -5.00  130.47
    美元/瑞郎            0.9565  0.9554  +0.12  -4.52  1.0018
    英镑/美元            1.4117  1.4054  +0.45  -4.21  1.4738
    美元/加元            1.3085  1.3143  -0.44  -5.45  1.3839
    澳元/美元            0.7549  0.7501  +0.64  +3.77  0.7275
    新西兰元/美元        0.6795  0.6775  +0.30  -0.44  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0883  1.0873  +0.09  -0.03  1.0886
    欧元/英镑         0.8055  0.8090  -0.43  +9.34  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2785  9.2912  -0.14  +1.18  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2881  8.3167  -0.34  -6.24  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/汪红英/张明钧/李婷仪 审校 蔡美珍/高琦/郑茵/艾茂林)

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