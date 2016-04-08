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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 16:29 BJT

《汇市简讯》空头回补助推美元/日圆上穿109.00水平

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* 美元/日圆继续自亚洲盘低位108.09反弹

* 周末前空头获利了结是一大推动因素

* 日本财务大臣麻生太郎及经济财政大臣石原伸晃的讲话也引发日圆抛盘

* 小时图上出现小型头肩底型态，指向109.40水准

* 小时图表：tmsnrt.rs/1qxw9Rb(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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