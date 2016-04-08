台湾汇市：台币兑美元量缩微收跌，出口商抛汇卖需进场收敛贬幅

* 台币兑美元量缩微收跌 * 出口商抛汇卖需进场收敛贬幅 * 下周实质区间看32.300-32.600 路透台北4月8日 - 台币兑美元 周五量缩微收跌，周线收低0.22%。汇银人士指出，受累于市场避 险情绪增温，带动台币随新兴亚币偏弱整理，惟台币贬幅扩大吸引出口商抛汇卖需出笼收敛贬幅。 展望下周，他们表示，本周台股表现疲软引发外资汇出的疑虑升高，不过预料出口商抛汇卖需也将伺机进 场，致台币走势略显胶着，暂看不出明显方向。 〞国际股市偏弱，市场会趋吉避凶，逢低就有美元买盘。〞一位外商银行交易员说。 另一位民营银行交易主管指出，连跌三日的台股今日收涨，且表现优于其他亚股，主要受到外资着墨较深 的台积电 走扬支撑，后续观察外资在台股操作动态，未来外资动向续将左右台币后市。 台湾股市 周五收高0.60%报8,541.50点，累计本周收低1.34%；证券交易所资料显示，外资及陆资 在台股卖超6.11亿台币，连续四个交易日卖超共计181.27亿台币。 周五多数新兴亚币下跌，本周料录得周线跌幅，因投资者规避风险，而且担心日圆走强可能导致利差交易 被解除。 至于韩元 今日继大跌后回升，受益于投资者的止损美元卖单，终场收报1,15 3.8，较上日收盘1,151.4下滑0.2%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微增；目 前一个月美元/台币远汇 报32.390/32.420，上日收在32.420。 交易员估计，下周台币实质交易区间暂看32.300-32.600。台币今日主要交易区间在32.420-32.484，上日 在32.349-32.449。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.450 32.402 32.420-32.549 32.470 6.59 7.78 司 元太外汇经纪公 32.446 32.404 32.420-32.500 32.500 3.17 3.48 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.025 -0.030/-0.010 美元/台币六个月期 -0.040/-0.010 -0.030/0.010 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校)