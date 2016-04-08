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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 16:37 BJT

台湾汇市：台币兑美元量缩微收跌，出口商抛汇卖需进场收敛贬幅

* 台币兑美元量缩微收跌
    * 出口商抛汇卖需进场收敛贬幅
    * 下周实质区间看32.300-32.600

    路透台北4月8日 - 台币兑美元 周五量缩微收跌，周线收低0.22%。汇银人士指出，受累于市场避
险情绪增温，带动台币随新兴亚币偏弱整理，惟台币贬幅扩大吸引出口商抛汇卖需出笼收敛贬幅。
    
    展望下周，他们表示，本周台股表现疲软引发外资汇出的疑虑升高，不过预料出口商抛汇卖需也将伺机进
场，致台币走势略显胶着，暂看不出明显方向。
    
    〞国际股市偏弱，市场会趋吉避凶，逢低就有美元买盘。〞一位外商银行交易员说。
    
    另一位民营银行交易主管指出，连跌三日的台股今日收涨，且表现优于其他亚股，主要受到外资着墨较深
的台积电 走扬支撑，后续观察外资在台股操作动态，未来外资动向续将左右台币后市。
    
    台湾股市 周五收高0.60%报8,541.50点，累计本周收低1.34%；证券交易所资料显示，外资及陆资
在台股卖超6.11亿台币，连续四个交易日卖超共计181.27亿台币。 
    
    周五多数新兴亚币下跌，本周料录得周线跌幅，因投资者规避风险，而且担心日圆走强可能导致利差交易
被解除。 至于韩元 今日继大跌后回升，受益于投资者的止损美元卖单，终场收报1,15
3.8，较上日收盘1,151.4下滑0.2%。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微增；目
前一个月美元/台币远汇 报32.390/32.420，上日收在32.420。  
      
    交易员估计，下周台币实质交易区间暂看32.300-32.600。台币今日主要交易区间在32.420-32.484，上日
在32.349-32.449。
    
             
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.450     32.402   32.420-32.549   32.470     6.59    7.78
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.446     32.404   32.420-32.500   32.500     3.17    3.48
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N       最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                        
                                            
 美元/台币一个月期        -0.040/-0.025         -0.030/-0.010
 美元/台币六个月期        -0.040/-0.010         -0.030/0.010
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      

 (记者 詹静宜; 审校)

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