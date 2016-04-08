更新版 1-中国汇市：人民币收盘缩量小跌，客盘基本均衡自营成波动主推手

* 人民币收盘缩量小跌，客盘结售汇基本均衡 * 国际美元整体持稳，人民币短期缺乏方向 * 日内人民币汇价波动与欧美日元联系更为紧密 * 机构自营交易成汇价波动主推手 (新增收盘报价) 路透上海4月8日 - 人民币兑美元即期 周五收盘缩量小跌，中间价因隔夜国际美元探底回升而 下跌。交易员称，近期由于国际美元整体持稳，市场进入相对稳定时期，客盘结售汇基本均衡，短期料难脱离 当前波动区间，但美元与人民币的负相关性不断增强，需关注主要交易时段美元指数动向。 他们并指出，人民币参考一篮子货币后，中间价的跳动对隔夜美元反应积极，日内人民币汇价波动则与欧 美日元的联系更为紧密，机构自营交易会及时反应并布局，成为汇价波动主推手，而之前市场波动更多是根据 美元表现和客盘供求决定。 “美元看着有点企稳，感觉跌势没结束，从这个角度看，人民币偏上涨的概率要大些，另外我们这边通胀 上来了，美联储加息预期延后，利差减少的预期也下降了，也有利于人民币。”一中资行交易员称。 另一中资行交易员指出，近期欧元波动对人民币的相关性明显提高，尤其在盘中，这是新的变化。 全球汇市方面，日圆周五回落，因股市上涨及日本财务大臣发出口头干预警告，但周线涨幅较高。对于那 些越来越担心多数发达国家陷入通缩、而各央行又无力加以阻止通缩成形的投资人而言，欧元及日圆均被视为 避险货币。 路透调查显示，始于2014年中的美元大涨走势已经接近结束，未来一年美元将仅小幅上升，并且受访策略 师称汇率预估还面临进一步下降的风险。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4753 6.4729 -0.04% 中间价 6.4733 6.4707 -0.04% 成交额 179.01亿美元 199亿美元 日内波动幅度(pips) 76 日高6.472 日低6.4806 2 今年以来升贬幅度 0.28% 2005年汇改以来升贬幅度 27.82% 一年期美元/人民币掉期 +720 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.487 6.4855 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.671 6.6783 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4780；交易中心自1月4日起，每天公布12次 参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)