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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 17:24 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘缩量小跌，客盘基本均衡自营成波动主推手

* 人民币收盘缩量小跌，客盘结售汇基本均衡
    * 国际美元整体持稳，人民币短期缺乏方向
    * 日内人民币汇价波动与欧美日元联系更为紧密
    * 机构自营交易成汇价波动主推手

 (新增收盘报价)
    路透上海4月8日 - 人民币兑美元即期 周五收盘缩量小跌，中间价因隔夜国际美元探底回升而
下跌。交易员称，近期由于国际美元整体持稳，市场进入相对稳定时期，客盘结售汇基本均衡，短期料难脱离
当前波动区间，但美元与人民币的负相关性不断增强，需关注主要交易时段美元指数动向。
    
    他们并指出，人民币参考一篮子货币后，中间价的跳动对隔夜美元反应积极，日内人民币汇价波动则与欧
美日元的联系更为紧密，机构自营交易会及时反应并布局，成为汇价波动主推手，而之前市场波动更多是根据
美元表现和客盘供求决定。
    
    “美元看着有点企稳，感觉跌势没结束，从这个角度看，人民币偏上涨的概率要大些，另外我们这边通胀
上来了，美联储加息预期延后，利差减少的预期也下降了，也有利于人民币。”一中资行交易员称。
    
    另一中资行交易员指出，近期欧元波动对人民币的相关性明显提高，尤其在盘中，这是新的变化。

    全球汇市方面，日圆周五回落，因股市上涨及日本财务大臣发出口头干预警告，但周线涨幅较高。对于那
些越来越担心多数发达国家陷入通缩、而各央行又无力加以阻止通缩成形的投资人而言，欧元及日圆均被视为
避险货币。 
    
    路透调查显示，始于2014年中的美元大涨走势已经接近结束，未来一年美元将仅小幅上升，并且受访策略
师称汇率预估还面临进一步下降的风险。 
   
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：    
 在岸市场人民币兑美元                      今日       上日               升贬
 即期成交价格                            6.4753     6.4729             -0.04%
 中间价                                  6.4733     6.4707             -0.04%
 成交额                            179.01亿美元  199亿美元                   
 日内波动幅度(pips)                          76  日高6.472         日低6.4806
                                                         2  
 今年以来升贬幅度                                                       0.28%
 2005年汇改以来升贬幅度                                                27.82%
 一年期美元/人民币掉期                     +720                              
                                                            
    离岸人民币市场  
 工具                       今日      上日
 CNH即期                   6.487    6.4855
 一年期NDF<CNY1YNDFO       6.671    6.6783
 R=>                              
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4780；交易中心自1月4日起，每天公布12次
参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。   
    
    中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日
起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际
主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）  

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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