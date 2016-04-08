金属期市：铜价小幅攀升，但周线或创1月以来最大跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
0735GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅上涨0.3%至每吨4,666.50美元，稍稍收复上日失地。期铜上日大跌2.9%。
LME期铜本周料累计下跌3.6%，将创1月8日以来最大周线跌幅，并回吐了今年以来的涨幅。
沪铜 弹离盘中低点，报每吨35,890元人民币(5,534美元)，仍下跌2.3%。
LME的最新数据显示，中国出口到新加坡的铜增加4,800吨，令人担心由于国内供应过剩，中国将增加对全球市场的出口。
中国3月份出口或为九个月来首次恢复增长，而银行放贷步伐可能加快，进一步表明这个世界第二大经济体的经济或在企稳。
其他金属方面，LME期锌 本周料下跌6%，跌幅居前，在投资者对金属获利了结之际也未能幸免。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/汪红英；审校 白云/郑茵)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。