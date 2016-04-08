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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 16:48 BJT

金属期市：铜价小幅攀升，但周线或创1月以来最大跌幅

0735GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅上涨0.3%至每吨4,666.50美元，稍稍收复上日失地。期铜上日大跌2.9%。

LME期铜本周料累计下跌3.6%，将创1月8日以来最大周线跌幅，并回吐了今年以来的涨幅。

沪铜 弹离盘中低点，报每吨35,890元人民币(5,534美元)，仍下跌2.3%。

LME的最新数据显示，中国出口到新加坡的铜增加4,800吨，令人担心由于国内供应过剩，中国将增加对全球市场的出口。

中国3月份出口或为九个月来首次恢复增长，而银行放贷步伐可能加快，进一步表明这个世界第二大经济体的经济或在企稳。

其他金属方面，LME期锌 本周料下跌6%，跌幅居前，在投资者对金属获利了结之际也未能幸免。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/汪红英；审校 白云/郑茵)

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