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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 17:41 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增252.5亿台币，终止连二减

路透台北4月8日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增252.5亿台币，终止连二周净减；央行存单未到期
余额为7兆(万亿)3,862.60亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减389.55亿台币。
                     
   台湾央行存单未到期余额变化一览请参看    
       
 日期    到期量(亿)       发行量(亿)      增加/减少(亿
                                          )
    4/6         4,592.00       *4,890.00          +298
    4/7         2,967.00        2,921.50         -45.5
    4/8         1,214.00        1,214.00             0
    总          8,773.00        9,025.50        +252.5
 计                                       
 *含364天期定存单金额1,600亿台币。
  
 日期    91天期发行量(亿)   182天期发行量(亿)
    4/6                119                   30
    4/7                  9                    5
    4/8                  6                    2
   总计                134                   37
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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