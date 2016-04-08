路透基点：五矿建设寻求30亿港元再融资贷款--TRLPC

路透香港4月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，五矿建设有限公司进入贷款市场，寻求30亿港元(3.87亿美元)四年期再融资贷款。

这笔子弹式贷款的利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码210个基点。永隆银行担任牵头行兼簿记行。

承贷5亿港元或更多的银行，可获235个基点的综合收益和100个基点的前端费；承贷3-4.9亿港元的银行，可获232个基点的综合收益和88个基点的前端费；承贷1.5-2.9亿港元的银行，可获228个基点的综合收益和72个基点的前端费。

回复截止日期为4月22日。

借款人为ONFEM Finance Ltd，是五矿建设全资附属公司。

ONFEM Finance在2013年12月获得53亿港元五年期贷款。这笔贷款的最高综合收益为306个基点，利率为较Hibor加码287个基点，平均期限为4.7年。