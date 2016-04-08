路透基点：五矿建设寻求30亿港元再融资贷款--TRLPC

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透香港4月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，五矿建设有限公司进入贷款市场，寻求30亿港元(3.87亿美元)四年期再融资贷款。
这笔子弹式贷款的利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码210个基点。永隆银行担任牵头行兼簿记行。
承贷5亿港元或更多的银行，可获235个基点的综合收益和100个基点的前端费；承贷3-4.9亿港元的银行，可获232个基点的综合收益和88个基点的前端费；承贷1.5-2.9亿港元的银行，可获228个基点的综合收益和72个基点的前端费。
回复截止日期为4月22日。
借款人为ONFEM Finance Ltd，是五矿建设全资附属公司。
ONFEM Finance在2013年12月获得53亿港元五年期贷款。这笔贷款的最高综合收益为306个基点，利率为较Hibor加码287个基点，平均期限为4.7年。
在香港上市的五矿建设是中国五矿集团公司房地产发展业务唯一的香港上市旗舰。该公司在中国内地有12个房地产项目，在香港拥有位于尖沙咀的中国五矿大厦及位于中环的LKF29两栋写字楼和商业物业。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)