更新版 1-中国证券：证监会优化券商风控指标管理，或为债转股进行政策铺路

(新增分析师评论)

路透北京4月8日 - 中国证监会周五表示，将对证券公司风险控制指标进行优化。分析人士指出，此举令券商在经营风险方面拥有更多自主掌握的空间，券商将依市况在自营和委托理财方面扩大经营规模，同时也可能为即将开展的债转股在政策上铺路。

证监会微博新闻稿称，将对《证券公司风险控制指标管理办法》进行修订，通过改进净资本、风险资本准备计算公式，完善杠杆率、流动性监管等指标，明确逆周期调节机制等，提升风控指标的完备性和有效性。

此次修订将原有净资产比负债、净资本比负债两个杠杆控制指标，优化为一个资本杠杆率指标（核心净资本/表内外资产总额），并设定不低于8%的监管要求。并将净资产比负债指标由不得低于20%调整至10%，净资本比净资产指标由不得低于40％调整至20%。

市场人士指出，普遍性下调指标后，券商可根据市场状况自主掌控风控指标。另外债转股正在酝酿，债转股形成的ABS产品可能更适合进入机构市场，因此券商或将成为机构投资者的参与者，此次调整为券商作为ABS产品的投资者打开了政策空间。

“在经营风险方面，给了券商更多自主掌握的空间。”西南证券首席研究员张刚表示，上述政策可以理解为放松杠杆，但是政策松绑以后的效果还要看券商自主意愿和市场需求。

新闻稿并称，此次修订将净资本区分为核心净资本和附属净资本，将金融资产的风险调整统一纳入风险资本准备计算，不再重复扣减净资本。并将按业务类型计算整体风险资本准备调整为按照市场风险、信用风险、操作风险等风险类型分别计算。

调整后的净资本和风险资本准备更符合证券公司开展综合经营的风险控制的现实需要，但其计算范围及标准已发生较大变化，指标值不具有历史可比性。

此外，此次修订还将流动性覆盖率和净稳定资金率两项流动性风险监管指标由行业自律规则上升到证监会部门规章层面。并调整权益类证券计算口径、将衍生品区分权益类和非权益类衍生品，合并融资类业务计算口径等。

新闻稿指出，此次修订明确了证监会可根据证券公司分类监管、行业风险和市场状况，对相关指标的具体计算比例进行动态调整的原则性要求。同时要求证券公司从制度建设、组织架构、人员配备、系统建设、指标体系、应对机制等六个方面，加强风险管理。