重温稿--台湾货币市场：资金泛滥令短率有走低压力，下周料资金续松

* 资金泛滥使短率有走低压力 * 钱多票少，短票利率躺平低位 * 债券附买回(RP)利率也在低档 记者 高洁如 路透台北4月8日 - 台湾银行间短率周五略跌。资金调度人士表示，资金泛滥令短率有 走低压力，其中，短票市场在缺票之下，周末前利率已提前走跌；展望下周，若资金续松， 不排除短率持续缓步下行。 他们指出，大型票券商一周拆款利率已再走低约1基点至0.29%-0.30%。市场的需求实在 不好，除非到单，大多银行对手中多的资金无可奈何，难有新的拆出。 〞下周...唉可怜啊，〞一位大型银行业交易员说。 也有交易员表示，虽然央行最近委托大型银行代为收入隔夜拆款的动作并不积极，但周 四整体银行的超额准备也没有太多，可见银行资金分配有些不均，且期初有不少银行积极采 行负数操作，以求不在提存期末时资金过滥。 本地时间17:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.450 32.402 台湾加权股价指数<.TWII 8,541.50 8,490.25 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.240% --一周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.330% --两周拆款利率区间 0.220-0.320% 0.200-0.320% **短票利率躺平低位** 短票部分，由于钱多票少情况仍相当严重，资金缺口不大，客户大多能接受利率走低至 0.32%的区间低位，成交已缓步向区间低位靠拢。 大型票券商表示，展望下周，利率若没有走低，至少也会全面向0.32%靠拢；今日已有 少数利率跌破0.32%。 〞客人会慢慢习惯这个低点。有的是免保票以自保(较低的)利率来卖，〞一家大型票券 商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.32%，上日在0.32- 0.34%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.31 7%，前日0.328%；上日区间0.29-0.39%，前日在0.29-0.36%；上日成交量59.14亿台币，前 日在54.95亿台币。 台湾央行周五发行1,214亿台币定存单，与今日存单到期金额1,214亿相同，定存单发行 余额未增减。 下周央行定存单到期总额1兆9,502亿台币，分别是周一5,310.3亿、周二1,840亿、周三 4,886.5亿、周四1,665.2亿及周五5,800亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为261亿台币，累积至周日超额准备1,712亿台 币、加计前期1%的超额准备为3,947亿台币。 **RP利率也在低档** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，市场资金有进有出，对票券商而言，少部分受 到了公债交割的影响而走钱，不过整体银行的资金仍然充裕，资金便宜又好拿。 今日财政部发行20年期公债105/6期，金额300亿台币。 也有证券商交易员表示，今日交割的是长券，证券商没有拿太多公债，因此需要的资金 缺口并不是太大。展望下周，预期市场仍将偏向宽裕，债券附条件交易先在此间水位游走。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，短天期及一个 月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0.41%；皆与上日区间相似。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间与上日并无变化；短天期公债附 买回利率主要在0.23-0.27%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.30%。(完) (审校 曾祥进)