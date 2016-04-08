亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一周低点，但周线小幅收高

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
“TOCOM期胶本周初的涨势是受到生产国现货价上涨的助力，但由于日圆跳涨及供应过剩疑虑挥之不去，涨势未能持续太久，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa说。
“橡胶需要新利多消息，才能冲破本周高点，”他说。
上海期货交易所橡胶主力9月合约 持平，报每吨11,650元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)近月5月合约 最新上涨1.8美分，报每公斤141.1美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/李婷仪 审校 艾茂林/刘秀红)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)