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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 18:03 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一周低点，但周线小幅收高

“TOCOM期胶本周初的涨势是受到生产国现货价上涨的助力，但由于日圆跳涨及供应过剩疑虑挥之不去，涨势未能持续太久，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa说。

“橡胶需要新利多消息，才能冲破本周高点，”他说。

上海期货交易所橡胶主力9月合约 持平，报每吨11,650元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月5月合约 最新上涨1.8美分，报每公斤141.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/李婷仪 审校 艾茂林/刘秀红)

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