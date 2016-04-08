路透基点：美光即将授权10家银行安排800亿台币五年期贷款--TRLPC

路透香港4月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾晶圆厂商美光(Micron Technology) 即将授权10家银行为其安排800亿台币(25亿美元)五年期贷款，以支持其以40亿美元收购尚未持有的华亚科技(Inotera Memories)股权。华亚科技是在台湾上市的电脑记忆体晶片企业。

消息人士说，这10家银行分别为台湾银行、彰化商业银行、东方汇理银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台湾中小企业银行、合作金库银行和元大商业银行。美光料在下周一之前授权。

协调该交易的台湾银行料将担任额度代理行，兆丰国际商业银行将担任担保品控管行，台湾中小企业银行将担任文件准备行。

一位消息人士说，这10家银行承贷至少70亿台币可获牵头行兼簿记行头衔，以及50个基点的前端费。

这笔贷款的利率较三个月或六个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码205个基点。有30个月的宽限期，之后将分六次每半年等额偿还。

在稍晚将启动的一般银团阶段中，承贷50亿台币或更多的银行，可获得牵头行头衔及30个基点的前端费用；承贷30-49亿台币可获主办行头衔及20个基点的前端费用；承贷10-29亿台币可获安排行头衔及10个基点的前端费用。

华亚科技的股权以及土地、厂房和机器作为这笔贷款的担保品。

这两家公司曾于12月表示，美光将收购华亚科技股权，交易价值约为 32亿美元现金净额加债务。

华亚科技的股东在3月29日批准华亚科技成为美光全资所有附属公司，并于3月29日终止股票上市。根据美光12月14日的新闻稿，美光持有华亚科技33%的股权。该新闻稿称，台塑集团(Formosa Group)持有华亚科技约32%的股权。 (完) (编译 汪红英；审校 刘秀红)