马来西亚期市：棕榈油期货续跌，静候官方库存数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透吉隆坡4月8日 - 马来西亚棕榈油期货周五下滑，追随其他植物油走势，本周以来这是第四日走低。
棕榈油期货稍早一直限于区间波动，静候马来西亚棕榈油总署(MPOB)定于周一公布的3月数据。
路透调查显示，马来西亚3月棕榈油库存料跌至200万吨关口下方，这将是一年来首见，预期较上月减少10.3%至195万吨。预期产量将是2007年以来当月最低。
6月棕榈油合约 下滑1.1%，收报每吨2,680马币，这也是盘中以及两周低点。成交量为31,037口，低于去年日均量44,600口。
据路透大宗商品和能源技术分析师王涛称，因已突破2,716-2,776中性区域，预期棕榈油或跌至2,629马币。
芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油合约下滑0.7%，大连商交所9月豆油合约 跌0.6%。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。