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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 19:14 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货续跌，静候官方库存数据

路透吉隆坡4月8日 - 马来西亚棕榈油期货周五下滑，追随其他植物油走势，本周以来这是第四日走低。

棕榈油期货稍早一直限于区间波动，静候马来西亚棕榈油总署(MPOB)定于周一公布的3月数据。

路透调查显示，马来西亚3月棕榈油库存料跌至200万吨关口下方，这将是一年来首见，预期较上月减少10.3%至195万吨。预期产量将是2007年以来当月最低。

6月棕榈油合约 下滑1.1%，收报每吨2,680马币，这也是盘中以及两周低点。成交量为31,037口，低于去年日均量44,600口。

据路透大宗商品和能源技术分析师王涛称，因已突破2,716-2,776中性区域，预期棕榈油或跌至2,629马币。

芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油合约下滑0.7%，大连商交所9月豆油合约 跌0.6%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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