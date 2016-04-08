东南亚股市：涨跌互见，泰国股市在五连跌后反弹

路透雅加达4月8日 - 东南亚股市周五涨跌互见，泰国股市在逢低买盘带动下从六周低 点附近反弹，之前曾连跌五个交易日。 泰国股市 今日上涨0.95%，但本周下跌2.2%，因低油价打击能源股。 “短期策略而言，下跌应该是买入加仓的机会，”Phillip Capital表示。 菲律宾股市 上涨0.2%，地产股Robinsons Land Corp 领涨，该股上涨2. 1%。 新加坡股市 盘中一度下跌1.1%，随后扳回一部分跌幅收跌0.2%。本周该股市下跌 0.4%，为连续第三周下滑。 印尼股市 下跌0.4%，Trimegah Securities表示因缺乏正面的本土催化剂，且市 场担心第一季的上市公司业绩。 印尼股市银行股领跌，该国两家最大的银行跌幅最大。PT Bank Mandiri Tbk 下跌4.37%，为2月19日以来最大跌幅；PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 则下跌2 .7%。 本月晚些时候印尼上市公司将开始公布第一季业绩。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 358.16 0.67 +0.19 +7.61 332.82 新加坡 2808.32 -5.27 -0.19 -2.58 2882.73 马来西亚 1718.40 -5.89 -0.34 +1.53 1692.51 泰国 1369.64 12.95 +0.95 +6.34 1288.02 印尼 4846.70 -20.58 -0.42 +5.52 4593.01 菲律宾 7247.20 14.23 +0.20 +4.25 6952.08 越南 572.34 0.74 +0.13 -1.16 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)