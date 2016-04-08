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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 19:21 BJT

东南亚股市：涨跌互见，泰国股市在五连跌后反弹

路透雅加达4月8日 - 东南亚股市周五涨跌互见，泰国股市在逢低买盘带动下从六周低
点附近反弹，之前曾连跌五个交易日。
    
    泰国股市 今日上涨0.95%，但本周下跌2.2%，因低油价打击能源股。
    
    “短期策略而言，下跌应该是买入加仓的机会，”Phillip Capital表示。
    
    菲律宾股市 上涨0.2%，地产股Robinsons Land Corp 领涨，该股上涨2.
1%。
    
    新加坡股市 盘中一度下跌1.1%，随后扳回一部分跌幅收跌0.2%。本周该股市下跌
0.4%，为连续第三周下滑。
    
    印尼股市 下跌0.4%，Trimegah Securities表示因缺乏正面的本土催化剂，且市
场担心第一季的上市公司业绩。
    
    印尼股市银行股领跌，该国两家最大的银行跌幅最大。PT Bank Mandiri Tbk 
下跌4.37%，为2月19日以来最大跌幅；PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 则下跌2
.7%。
    
    本月晚些时候印尼上市公司将开始公布第一季业绩。  
    
                                             涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   358.16     0.67   +0.19   +7.61   332.82
    新加坡                     2808.32    -5.27   -0.19   -2.58  2882.73
    马来西亚                  1718.40    -5.89   -0.34   +1.53  1692.51
    泰国                      1369.64    12.95   +0.95   +6.34  1288.02
    印尼                      4846.70   -20.58   -0.42   +5.52  4593.01
    菲律宾                     7247.20    14.23   +0.20   +4.25  6952.08
    越南                        572.34     0.74   +0.13   -1.16   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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