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市场报道 | 2016年 4月 8日 星期五 21:44 BJT

美国热股：Starboard Value公布在DEPOMED持股6.8%，后者盘初大涨逾18%

路透4月8日 - 维权投资机构Starboard Value LP公布在美国制药商DEPOMED INC 持股6.8%，并称有意提名数位董事。

DEPOMED周四收报15美元，周五盘初大涨18.4%，报17.76美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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