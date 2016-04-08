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货币新闻 | 2016年 4月 8日 星期五 21:38 BJT

美国热股：RUBY TUESDAY下调2016年获利预估，盘初重挫逾15%

路透4月8日 - 连锁餐馆运营商RUBY TUESDAY INC 下调2016年获利预估，称同店销售和利润率预计会下降，而公司所拥有的餐馆数量也会减少。

RUBY TUESDAY周四收报5.22美元，周五盘初重挫15.13%，报4.43美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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