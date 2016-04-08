标题新闻：加拿大3月经季节调整房屋开工年率降至204,251户，2月修正为219,077户

欧洲金融：欧洲央行上周买债金额创纪录高位，善用银行债券发行热潮
“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。
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“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。