国际油市：亚洲380cst燃料油近月和现货价差转至贴水区域

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透新加坡4月8日 - 亚洲380cst燃料油近月和现货价差周五转至贴水区域，交易员表示市场交投低迷且买兴走弱。
行业消息人士称，380cst燃料油的4月和5月合约在普氏窗口转至正价差每吨0.25美元，为本周第二次，前一日则为升水0.05美元。
现货交易中，报告有一笔交易，消息人士称BP以每吨较新加坡报价贴水0.50美元的价格，向维多出售20,000吨船期为4月28日-5月2日的380cst燃料油。
周四，达成的两笔380cst燃料油现货交易价格较新加坡报价零贴水，消息人士称一艘船期为4月26-30日，另一艘是5月3-7日。
380cst燃料油现货价差本周几近收平，报在每吨较新加坡报价贴水0.02美元，周四则为升水0.21美元。但要高于上周的每吨贴水0.86美元。
PJK International周四称，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的总油品库存升至纪录新高，燃料油库存领升。
4月7日止该地区燃料油库存升至137.6万吨，比前一周高29.2万吨。
PJK表示，预计一艘巨型油轮会在4月8日抵达阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区，并在4月11日装载燃料油前往新加坡。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。