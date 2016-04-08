国际油市：亚洲380cst燃料油近月和现货价差转至贴水区域

路透新加坡4月8日 - 亚洲380cst燃料油近月和现货价差周五转至贴水区域，交易员表示市场交投低迷且买兴走弱。

行业消息人士称，380cst燃料油的4月和5月合约在普氏窗口转至正价差每吨0.25美元，为本周第二次，前一日则为升水0.05美元。

现货交易中，报告有一笔交易，消息人士称BP以每吨较新加坡报价贴水0.50美元的价格，向维多出售20,000吨船期为4月28日-5月2日的380cst燃料油。

周四，达成的两笔380cst燃料油现货交易价格较新加坡报价零贴水，消息人士称一艘船期为4月26-30日，另一艘是5月3-7日。

380cst燃料油现货价差本周几近收平，报在每吨较新加坡报价贴水0.02美元，周四则为升水0.21美元。但要高于上周的每吨贴水0.86美元。

PJK International周四称，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的总油品库存升至纪录新高，燃料油库存领升。

4月7日止该地区燃料油库存升至137.6万吨，比前一周高29.2万吨。

PJK表示，预计一艘巨型油轮会在4月8日抵达阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区，并在4月11日装载燃料油前往新加坡。 (完)

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