欧元债市：10年期德债收益率迫近零，使南欧公债市场本周走势震荡

欧洲金融：欧洲央行上周买债金额创纪录高位，善用银行债券发行热潮
“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。
路透伦敦4月8日 - 欧元区负债最多国家的公债周五企稳，本周走势震荡，这反映出投资者对德国10年期公债收益率(殖利率)再度接近零感到不安。
一年前，当德国公债创下纪录最大跌势之一时，欧元区乃至其他地区的公债都受到影响。
在那时候，一些投资者在较高收益率债券市场上锁定获利，以弥补在德债上的损失。
这次的经历使债券持有者在本周稍早不太愿意吸纳葡萄牙、西班牙和意大利发行的135亿欧元公债，而常见的供给推动的卖盘使这些公债收益率的升幅远高于通常的2-3个基点的升幅。
西班牙10年期公债收益率 周五下跌9个基点，至1.53%但本周仍录得约9个基点的升幅。意大利10年期公债收益率 周五跌8个基点，至1.32%，但本周上涨10个基点。葡萄牙10年期公债收益率 今日跌7个基点，但较上周大幅攀升了44个基点。
“二线国家公债波动率上升的部分原因在于，10年期德债收益率迫近上年德债遭到抛售前所触及的(纪录)低位的事实，”法国巴黎银行的利率策略师Patrick Jacq说。
荷兰合作银行策略师Lyn Graham-Taylor表示，本周二线欧元区公债遭到抛售，也反映出量化宽松政策的局限性。
10年期德国公债收益率 周五上升1个基点，至0.10%，之前德国公布的数据好于预期。不过目前距离去年创下的纪录低位0.05%仍然近在咫尺。去年10年期德债收益率触及纪录低位后，德债遭到抛售，使其收益率在仅仅数周内升至1%以上。(完)
“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。
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路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。