欧元债市：10年期德债收益率迫近零，使南欧公债市场本周走势震荡

路透伦敦4月8日 - 欧元区负债最多国家的公债周五企稳，本周走势震荡，这反映出投资者对德国10年期公债收益率(殖利率)再度接近零感到不安。

一年前，当德国公债创下纪录最大跌势之一时，欧元区乃至其他地区的公债都受到影响。

在那时候，一些投资者在较高收益率债券市场上锁定获利，以弥补在德债上的损失。

这次的经历使债券持有者在本周稍早不太愿意吸纳葡萄牙、西班牙和意大利发行的135亿欧元公债，而常见的供给推动的卖盘使这些公债收益率的升幅远高于通常的2-3个基点的升幅。

西班牙10年期公债收益率 周五下跌9个基点，至1.53%但本周仍录得约9个基点的升幅。意大利10年期公债收益率 周五跌8个基点，至1.32%，但本周上涨10个基点。葡萄牙10年期公债收益率 今日跌7个基点，但较上周大幅攀升了44个基点。

“二线国家公债波动率上升的部分原因在于，10年期德债收益率迫近上年德债遭到抛售前所触及的(纪录)低位的事实，”法国巴黎银行的利率策略师Patrick Jacq说。

荷兰合作银行策略师Lyn Graham-Taylor表示，本周二线欧元区公债遭到抛售，也反映出量化宽松政策的局限性。