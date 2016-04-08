金属期市：铜价持平，本周跌3.6%创三个月来最大周线跌幅

* 担心需求和中国供应充足

* 中国往新加坡铜出口增加4,800吨

路透伦敦4月8日 - 铜价周五收盘持平，美元走低提供支撑，但本周仍创1月来最大周线跌幅，因投资者担心需求何时恢复增长和中国供应充足。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘持平在每吨4,650美元，仍接近上日触及的六周低位，当日大跌2.8%，为去年9月以来最大单日跌幅。

LME期铜本周下挫3.6%，创下1月8日当周以来最大周度跌幅，且全数回吐今年录得的升幅。

“避险人气重压周期性商品市场，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke表示。“铜市供应将继续充足，因生产商聚焦在削减成本而不是减产。”

交易所监控的仓库库存增加也燃点需求忧虑，进一步加重了商品市场整体人气低迷对期铜带来的影响。

上海期交所沪铜 脱离日内低位，报每吨35,890元人民币(5,534美元)，仍下挫2.3%。

上海期交所监控的铜库存在3月中升至近40万吨，触及纪录高位。

投资者担心，鉴于中国国内供应过剩，中国将可能增加铜出口到全球市场，最新LME数据显示，中国往新加坡的铜出口上升4,800吨。

LME的最新数据显示，中国出口到新加坡的铜增加4,800吨，令人担心由于国内供应过剩，中国将增加对全球市场的出口。

在其他市场，美元兑一篮子主要货币下滑0.3%，使美元计价的商品对美国以外的投资者来说更便宜。

LME期锌 本周下挫6%，为周线跌幅最大的基本金属，因投资者获利了结。期锌周五收升0.2%，报1,757美元。