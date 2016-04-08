金属期市：铜价持平，本周跌3.6%创三个月来最大周线跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
* 担心需求和中国供应充足
* 中国往新加坡铜出口增加4,800吨
路透伦敦4月8日 - 铜价周五收盘持平，美元走低提供支撑，但本周仍创1月来最大周线跌幅，因投资者担心需求何时恢复增长和中国供应充足。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘持平在每吨4,650美元，仍接近上日触及的六周低位，当日大跌2.8%，为去年9月以来最大单日跌幅。
LME期铜本周下挫3.6%，创下1月8日当周以来最大周度跌幅，且全数回吐今年录得的升幅。
“避险人气重压周期性商品市场，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke表示。“铜市供应将继续充足，因生产商聚焦在削减成本而不是减产。”
交易所监控的仓库库存增加也燃点需求忧虑，进一步加重了商品市场整体人气低迷对期铜带来的影响。
上海期交所沪铜 脱离日内低位，报每吨35,890元人民币(5,534美元)，仍下挫2.3%。
上海期交所监控的铜库存在3月中升至近40万吨，触及纪录高位。
投资者担心，鉴于中国国内供应过剩，中国将可能增加铜出口到全球市场，最新LME数据显示，中国往新加坡的铜出口上升4,800吨。
LME的最新数据显示，中国出口到新加坡的铜增加4,800吨，令人担心由于国内供应过剩，中国将增加对全球市场的出口。
在其他市场，美元兑一篮子主要货币下滑0.3%，使美元计价的商品对美国以外的投资者来说更便宜。
LME期锌 本周下挫6%，为周线跌幅最大的基本金属，因投资者获利了结。期锌周五收升0.2%，报1,757美元。
期镍 是表现最好的LME金属，上涨1.2%，收报每吨8,545美元。期锡 收涨1.2%，报16,850美元。(完)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。