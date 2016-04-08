芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因出脱豆油/豆粕套利交易提振豆粕期货

路透芝加哥4月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周五上涨逾1%，为一个月来最大涨幅，交易商称，受豆粕期货上涨提振，因交易商出脱豆油多头/豆粕空头的套利交易。

原油 上涨和较广泛的商品市场走坚也支撑大豆市场，汤森路透核心商品指数 升2.5%。

路透调查显示，分析师预计美国农业部将在下周公布的月度报告中下调2015-16年美国大豆结转库存预估，这也支撑大豆市场。

CBOT豆油期货<0#BO:> 周五下跌，连跌第四日，和马来西亚棕榈油期货一起走低。

CBOT豆粕期货 <0#SM:>上涨超过2%，但美国中西部现货豆粕持平至下跌，因近期供应充足。

本周CBOT大豆期货几无变动，近月5月大豆合约 本周下跌1-1/2美分或0.2%。

周五，5月大豆 收涨12-1/4美分，报每蒲式耳9.16-3/4美元。

5月豆粕 上涨6.9美元，至每短吨273.7美元。

CBOT-5月豆油期货 收跌0.16美分，报33.94美分。

今日CBOT大豆预估成交量为259,421口，豆粕为148,908口，豆油为128,885口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>