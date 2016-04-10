重温稿-美国股市：微幅收涨但本周下跌，投资人在企业季报期开锣前保持谨慎

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
* 原油大涨提振能源股走坚
* 三大股指周线跌幅超过1%
* Gap的3月同店销售令人失望，拖累其股价下挫
* 道指涨0.2%，标准普尔500指数升0.28%，Nasdaq指数小幅0.05%
路透4月8日 - 油价急升和能源股走坚周五提振美国股市上涨，但三大股指本周下跌，投资者在企业季报期开锣前保持谨慎态度。
上周美国原油库存减少带动美国原油周五收高逾6%，提振能源股上涨2%。
美国企业季报将在下周开锣，美国铝业和四家大型银行将公布业绩。分析师预计标普500指数成份股企业盈利将连续三个季度下跌。
Global Markets Advisory Group资深市场策略师Peter Kenny表示，股市投资者再度从油市和美联储消息中寻找指引，但下周焦点将转向预计疲弱的企业季报上。
“华尔街对企业首季业绩的期望值不高，但目前市场受美联储鸽派言论和油价能上涨的直接影响。这对投资人而言是好消息，但我不确定保鲜期能有多久。”他表示。
根据汤森路透数据，市场预计标普500指数成份股企业首季盈利按年下滑7.6%。一些策略师预计，目前市场预估值极低，如果较往季优于预期的业绩更多，可能短期内有助于股市升势。
美联储主席叶伦周四表示，美国经济运行稳健且有通胀迹象，因此美联储有望进一步升息。
纽约联储总裁杜德利周五表示，对升息采取谨慎和循序渐进的态度是合适的。
道琼工业指数 微幅收升35点，或0.2%，至17,576.96点；标准普尔500指数 上涨5.69点，或0.28%，至2,047.60点；Nasdaq指数 小升2.32点，或0.05%，至4,850.69点。
本周，道指和标普500指数各下跌1.2%，NASDAQ指数下滑1.3%。
标普500指数本周跌幅为2月初来最大，随着油价反弹和对中国的担忧减轻，该指数自2中以来大多走强。
生物科技股等健保股下滑限制了Nasdaq指数和整体市场的涨幅。Nasdaq生物科技股指数 下挫5.2%。
加拿大制药商Valeant Pharmaceuticals 大跌5.2%，报33.67美元，此前Bill Ackman表示，该公司不会出售博士伦。
Gap 暴跌13.8%，报23.85美元，此前该公司公布的3月同店销售令人失望，促使花旗集团下调该股目标价。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约63亿股成交，低于过去20日的平均日成交量71亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为2,300家和730家，比例为3.15:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,602家和1,205家，比例为1.33:1。
标普500指数成份股有18只触及52周新高，一只成份股触及新低；有30只Nasdaq指数成份股触及52周新高，23只触及新低。(完)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。