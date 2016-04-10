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市场报道 | 2016年 4月 10日 星期日 16:53 BJT

CFTC报告：COMEX期金4月5日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年4月5日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(474,094口)
    263,781   73,381   44,650  118,103  325,348  426,534  443,379   47,560  30,715
    
    较3月29日变动(未平仓合约：减少6,367口)
    
      1,699    1,105   -1,079   -5,124   -5,843   -4,504   -5,817   -1,863    -550
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       55.6     15.5      9.4     24.9     68.6     90.0     93.5     10.0     6.5
    
    各类交易商数量(总计为327家)
        159       95       79       42       56      245      188
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 白云)

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