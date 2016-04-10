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市场报道 | 2016年 4月 10日 星期日 16:53 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货4月5日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年4月5日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以5
0,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(222,515口)
     64,888   87,744   29,794  114,231   88,116  208,913  205,654   13,602  16,861
    
    较3月29日变动(未平仓合约：增加6,005口)
    
        573   -5,069      780    3,297   10,221    4,650    5,932    1,355      73
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.2     39.4     13.4     51.3     39.6     93.9     92.4      6.1     7.6
    
    各类交易商数量(总计为302家)
         87      119       81       65       60      200      226
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 白云)

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