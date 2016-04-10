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市场报道 | 2016年 4月 10日 星期日 16:52 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货4月5日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年4月5日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,773,774口)
    541,716  251,586  563,171  573,780  861,607  1678667  1676364   95,107  97,410 
    
    较3月29日变动(未平仓合约：增加39,263口)
    
      7,079   22,460   13,572   14,449   -2,774   35,100   33,258    4,163   6,005
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.5     14.2     31.7     32.3     48.6     94.6     94.5      5.4     5.5
    
    各类交易商数量(总计为408家)
        131      135      183       93      111      326      349
    (完)   
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 白云)

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