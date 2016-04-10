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货币新闻 | 2016年 4月 10日 星期日 16:48 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货4月5日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年4月5日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(772,217口)
    215,027  153,967  136,999  362,157  387,499  714,183  678,465   58,034  93,752
    
    较3月29日变动(未平仓合约：增加8,517口)
    
       -533    7,265   -1,898    9,978   -5,226    7,547      141      970   8,376
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       27.8     19.9     17.7     46.9     50.2     92.5     87.9      7.5    12.1
    
    各类交易商数量(总计为572家)
        161      171      200      137      176      428      453
    (完)                   

  
 (编译 王丽鑫；审校 白云)

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