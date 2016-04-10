CFTC报告：CBOT大豆期货4月5日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年4月5日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告， 每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,217口) 215,027 153,967 136,999 362,157 387,499 714,183 678,465 58,034 93,752 较3月29日变动(未平仓合约：增加8,517口) -533 7,265 -1,898 9,978 -5,226 7,547 141 970 8,376 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 27.8 19.9 17.7 46.9 50.2 92.5 87.9 7.5 12.1 各类交易商数量(总计为572家) 161 171 200 137 176 428 453 (完) (编译 王丽鑫；审校 白云)