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市场报道 | 2016年 4月 10日 星期日 16:40 BJT

CFTC报告：COMEX期铜4月5日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年4月5日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(192,906口)
     67,537   77,622   32,148   76,425   66,055  176,110  175,825   16,796  17,081
    
    较3月29日变动(未平仓合约：增加6,131口)
    
        -66    5,593    4,260      403   -6,502    4,597    3,351    1,534   2,780
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       35.0     40.2     16.7     39.6     34.2     91.3     91.1      8.7     8.9
    
    各类交易商数量(总计为287家)
         98      117       76       50       43      193      205
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 白云)

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